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Сауны Санкт-Петербурга, бани с фото, ценами и отзывам

Липовая Банька на дровах
Липовая Банька на дровах Ленинградская обл., п. Зеркальный, База отдыха "Озеро Зеркальное"
Цена
от 3000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Выборгский
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Муринские бани
м.
Девяткино
Муринские бани
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 35 чел.
Район:
Всеволожский
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Боярские бани
Боярские бани Центральная ул., 29Б, д. Сойкино, Санкт-Петербург
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Петродворцовый
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Сауна Царская мельница
Сауна Царская мельница ул. Братьев Горкушенко, 26, Петергоф
Цена
от 1100 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Петродворцовый
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Сауна Игуана
м.
Садовая
Сауна Игуана Фонарный пер., 12, Санкт-Петербург
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 4 чел.
Район:
Адмиралтейский
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Баня на Форш
м.
Академическая
Баня на Форш ул. Ольги Форш, 6, Санкт-Петербург
Цена
от 380 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Калининский
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Сауна у Василича
м.
Балтийская
Сауна у Василича 2-я Красноармейская ул., 21, Санкт-Петербург
Цена
от 900 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Адмиралтейский
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Сауна Ария SPA
м.
Новочеркасская
Сауна Ария SPA площадь Александра Невского, 2Е, Санкт-Петербург
Цена
от 5000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Центральный
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Сауна Время СПА
м.
Садовая
Сауна Время СПА ул. Союза Печатников, 7, Санкт-Петербург
Цена
от 1300 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Адмиралтейский
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Сауна Штиль
м.
Озерки
Сауна Штиль просп. Художников, 9, корп. 1, Санкт-Петербург
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Выборгский
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Сауна Здравница Ива
м.
Старая Деревня
Сауна Здравница Ива ул. Савушкина, 115, корп. 4, Санкт-Петербург
Цена
от 750 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Приморский
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Сауна на Высоте
м.
Пионерская
Сауна на Высоте ул. Матроса Железняка, 57, Санкт-Петербург
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Приморский
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Баня на Шишканя
Баня на Шишканя ул. Шишканя, 16Б, Всеволожск
Цена
от 270 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Красногвардейский
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Сауна Аризона
м.
Ладожская
Сауна Аризона Индустриальный просп., 9, Санкт-Петербург
Цена
от 900 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Красногвардейский
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Баня Никольская
Баня Никольская Никольская ул., 16/18, село Старая Ладога
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Кировский
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Сауна Парголово
Сауна Парголово Центральный переулок, 2а, Санкт-Петербург
Цена
от 3000 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Выборгский
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Кузьмоловская баня
Кузьмоловская баня ул. Рядового Иванова, 9, п. г. т. Кузьмоловский
Цена
от 250 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Калининский
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Сауна Клео
м.
Горьковская
Сауна Клео Малый просп. Петроградской стороны, 57, Санкт-Петербург
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Петроградский
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Сауна Наташа
м.
Новочеркасская
Сауна Наташа площадь Александра Невского, 2Д, Санкт-Петербург
Цена
от 500 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Центральный
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Сауна Noteburg
Сауна Noteburg ул. Красный тракт, 30Б, Шлиссельбург
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Кировский
подробнее
Сауна Аннушка
м.
Балтийская
Сауна Аннушка Гапсальская ул., 2, Санкт-Петербург
Цена
от 760 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Кировский
подробнее
Сауна Алёнушка
м.
Московская
Сауна Алёнушка Московский проспект, 202, Санкт-Петербург
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Московский
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Сауна Mosland
Сауна Mosland Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Сертоловское городское поселение, садоводческое товарищество Заозёрное-1, Главная улица
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Курортный
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Сауна Мандарин
м.
Василеостровская
Сауна Мандарин ул. Кораблестроителей, 21, корп. 1Б, Санкт-Петербург
Цена
от 750 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Василеостровский
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Сауна Гейзер
м.
Крестовский остров
Сауна Гейзер Капитанская ул., 4, Санкт-Петербург
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Василеостровский
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Сауна Осиновое Гнездо
Сауна Осиновое Гнездо Юкковское ш., 17, посёлок Парголово
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Выборгский
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Баня № 1
Баня № 1 ул. Культуры, 2/8, Колпино
Цена
от 60 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Колпинский
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Сауна Каньон
м.
Академическая
Сауна Каньон просп. Просвещения, 99, корп. 3, Санкт-Петербург
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Калининский
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Сауна Надежда
м.
Ломоносовская
Сауна Надежда пер. Челиева, 7А, Санкт-Петербург
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Невский
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Баня Кировск
Баня Кировск ул. Победы, 8, Кировск
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Кировский
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Парголовские бани
м.
Парнас
Парголовские бани Полевая ул., 8, посёлок Парголово
Цена
от 350 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Колпинский
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Сауна Людмила
м.
Ломоносовская
Сауна Людмила Октябрьская наб., 88, корп. 6, Санкт-Петербург
Цена
от 900 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Невский
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Банный комплекс Ольгино
Банный комплекс Ольгино Приморское ш., 4, корп. 2С, Санкт-Петербург
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Приморский
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Баня на дровах Новоизмайловская
м.
Московские ворота
Баня на дровах Новоизмайловская Новоизмайловский просп., 10, Санкт-Петербург
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Московский
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Баня Хвойная
Баня Хвойная Пухтоловская дорога, 88, Зеленогорск
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Курортный
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Сауна Лотос
Сауна Лотос ул. Юрия Гагарина, 6, Волхов
Цена
от 500 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Кировский
подробнее
Банька в Карлино
Банька в Карлино 26А, д. Малое Карлино
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Московский
подробнее
Сауна Бастион
Сауна Бастион ул. Глинки, 17, Пушкин
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Пушкинский
подробнее
Сауна Южный берег Крыма
м.
Ладожская
Сауна Южный берег Крыма просп. Энергетиков, 31, корп. 3Б, Санкт-Петербург
Цена
от 3000 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Красногвардейский
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Сауна Ажур
м.
Озерки
Сауна Ажур Выборгское ш., 23, корп. 2, Санкт-Петербург
Цена
от 700 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Выборгский
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Сауна Корона SPA
Сауна Корона SPA ул. Кржижановского, 5, корп. 1, Санкт-Петербург
Сауна Парпалас
Сауна Парпалас (Parpalace) Санкт-Петербург, ул. Есенина, 1, корп. 1
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Питерские бани и сауны

На портале "Дай Жару" всегда можно найти подходящую баню или сауну для посещения в одиночку, с друзьями или с семьей. Помывка и отдых в бане поможет очистить тело и душу, а заодно расслабиться, сбросить с себя груз повседневных забот. Попариться, поплавать в бассейне, пройти различные процедуры всегда приятно.

Все это позволяет вернуть душевный и физический комфорт. Благодаря удобной навигации по интернет-сайту можно быстро найти подходящий для себя вариант в любой районе Санкт-Петербурга.

Посещение бани, помимо собственно совершения гигиенических процедур, позволяет отдохнуть, восстановить силы, поднять иммунитет, улучшить настроение. На Руси посещение бани имеет давние традиции. А сейчас практически в любом таком заведении можно заказать дополнительные услуг, например, массаж, обертывание.

Здесь же можно купить березовый веник (или любой другой). У каждого из них свой аромат, и свое целебное назначение. Парение веником позволит лучше раскрыть поры кожи, и тем самым очистить ее. Кроме того, процедура оказывает положительное действие на тонус нервной системы, делает ее менее восприимчивой. Постоянное парение веником позволяет легче справляться со стрессом. Так что веники в бане обязательно нужно использовать.

Как искать нужную баню или сауну?

На сайте представлено несколько разных разделов. Они значительно облегчают поиск любому человеку, ищущему подходящий вариант, где помыться. К примеру, можно выбрать подходящие финские сауны в Адмиралтейском или Кировском районах. Это может быть также русская баня или еще какой-то вариант в районе проживания. На портале "Дай жару" есть также поиск по станции метро, к примеру, выбрав станцию "Нарвская", можно узнать, какие бани есть рядом. Такая возможность позволит существенно сэкономить время.

А для удобства достаточно просто открыть поиск по карте и просто выбрать наиболее подходящий для себя вариант в том или ином районе. Кроме этого, есть возможность сделать выбор по типу парной и бани (общественная баня, русская баня, римская баня, хамам, ИК-сауна и  т.д.). Есть есть предпочтения по бюджету (эконом-вариант, VIP), то всегда есть возможность отфильтровать представленные на сайте варианты о стоимости часа помывки.

Не обязательно ходить отдыхать в одиночку. Лучше это делать вместе с кем-то, чтобы было веселее, и чтобы интереснее проходило время. Если планируется пойти в баню большой компанией, то при помощи портала легко будет найти подходящий вариант на 5 - 10, а также на количество человек более 10. Так что не проблема пойти отдохнуть вместе с семьей, друзьями, попариться с веником, заказать профессиональное парение, массаж или любые другие процедуры.

В Санкт-Петербурге в большом количестве есть сауны с бассейном, где есть возможность и попариться, и поплавать в бассейне. Перемена температуры воды положительно сказывается на состоянии здоровья, в частности, улучшает тонус сосудов.

Если заказать несколько часов в такой сауне, то удастся подольше поплавать. В итоге не придется записываться в бассейн, ведь сауну можно посещать с любой регулярностью. Для лета подойдут сауны с летней верандой, где появляется отличный шанс наконец-то вволю посидеть на свежем воздухе и пообщаться на любые темы, ведь обычно для этого всегда не достает времени.

В разделе "сервис" портала легко выбрать варианты мест для помывки и отдыха с дополнительными возможностями. К примеру, здесь представлены сауны с бильярдом, караоке, мангалом. Любители кальяна также могут найти подходящий вариант для себя. Так что всем найдется подходящее место для принятия гигиенических процедур, а заодно и хорошего отдыха. А если понравится, будет возможность возвращаться в полюбившееся заведение снова и снова. Главное, чтобы там нравилось и было интересно проводить время. Кстати, в Санкт-Петербурге есть в том числе довольно недорогие сауны с хорошим набором услуг.

При выборе подходящей бани можно посмотреть отдельно каждый вариант, открыть фото и прочесть подробное описание. Если все подходит, останется записать адрес и посмотреть местоположение на карте. Если у заведения свой сайт, то легко зайти на него и посмотреть более подробную информацию. Позвонив по телефону бани, любой желающий уточнит для себя все интересующие сведения.

На сайте "Дай жару" в отдельной колонке представлена информация обо всех проходящих в саунах акциях. К примеру, это может быть скидка на ранее посещение в те или иные дни, или подарочный час. Такие акции дадут возможность дополнительной экономии.

В разделе "услуги" можно выбрать подходящий подраздел, например, "аквааэробика". Это позволит выбрать заведения с аквааэробикой. Это могут быть также сауны с мангалом, где можно заодно и вкусно покушать, либо с массажем, с наличием тренажерных залов (в таком случае можно и потренироваться, и после этого расслабиться в парной).

В разделе сайте "аква зона" представлены бани, а также с водопадом, джакузи, бассейном, купелью. Можно выбрать из них наиболее подходящий вариант, например, ближайший к дому, или с самым красивым интерьером.

На портале "Дай Жару" в разделе сервис находится информация о банях с ароматами в парной, с каминной, с гостиницей, с гостевым домом, где можно остановиться на ночь после принятия процедур.

Раздел "игры" портала содержит информацию о саунах с различными играми, к примеру, аэрохоккеем, нардами, настольным теннисом или футболом. Здесь также представлена информация обо всех заведениях с караоке для любителей песен.

При желании на портале любой посетитель также сможет посмотреть спа услуги и коттеджи на сутки. Заказ спа-услуг позволит максимально расслабиться и восстановить душевное равновесие и работоспособность.

Сауны и бани по категориям

Вид парной:   Русские бани  |  Финские сауны  |  Турецкие бани хамам  |  Бани на дровах  |  Инфракрасная сауна
Вместимость:   До 5 чел.  |  От 5 до 10 чел.  |  Свыше 10 чел.  |  Снять коттедж на сутки
Стоимость:   Дешевые до 700 руб.  |  Недорогие от 700 до 1200 руб.  |  Дорогие VIP
Аква зона:   С бассейном  |  С джакузи  |  С душем  |  С гидромассажем  |  С выходом к реке или озеру
Сервис:    Со своей едой  |  С караоке  |  С бильярдом  |  С мангалом  |  С кухней  |  С кальяном  |  С банкетным залом