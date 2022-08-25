Сауны Санкт-Петербурга, бани с фото, ценами и отзывам

На портале "Дай Жару" всегда можно найти подходящую баню или сауну для посещения в одиночку, с друзьями или с семьей. Помывка и отдых в бане поможет очистить тело и душу, а заодно расслабиться, сбросить с себя груз повседневных забот. Попариться, поплавать в бассейне, пройти различные процедуры всегда приятно.

Все это позволяет вернуть душевный и физический комфорт. Благодаря удобной навигации по интернет-сайту можно быстро найти подходящий для себя вариант в любой районе Санкт-Петербурга.

Посещение бани, помимо собственно совершения гигиенических процедур, позволяет отдохнуть, восстановить силы, поднять иммунитет, улучшить настроение. На Руси посещение бани имеет давние традиции. А сейчас практически в любом таком заведении можно заказать дополнительные услуг, например, массаж, обертывание.

Здесь же можно купить березовый веник (или любой другой). У каждого из них свой аромат, и свое целебное назначение. Парение веником позволит лучше раскрыть поры кожи, и тем самым очистить ее. Кроме того, процедура оказывает положительное действие на тонус нервной системы, делает ее менее восприимчивой. Постоянное парение веником позволяет легче справляться со стрессом. Так что веники в бане обязательно нужно использовать.

Как искать нужную баню или сауну?

На сайте представлено несколько разных разделов. Они значительно облегчают поиск любому человеку, ищущему подходящий вариант, где помыться. К примеру, можно выбрать подходящие финские сауны в Адмиралтейском или Кировском районах. Это может быть также русская баня или еще какой-то вариант в районе проживания. На портале "Дай жару" есть также поиск по станции метро, к примеру, выбрав станцию "Нарвская", можно узнать, какие бани есть рядом. Такая возможность позволит существенно сэкономить время.

А для удобства достаточно просто открыть поиск по карте и просто выбрать наиболее подходящий для себя вариант в том или ином районе. Кроме этого, есть возможность сделать выбор по типу парной и бани (общественная баня, русская баня, римская баня, хамам, ИК-сауна и т.д.). Есть есть предпочтения по бюджету (эконом-вариант, VIP), то всегда есть возможность отфильтровать представленные на сайте варианты о стоимости часа помывки.

Не обязательно ходить отдыхать в одиночку. Лучше это делать вместе с кем-то, чтобы было веселее, и чтобы интереснее проходило время. Если планируется пойти в баню большой компанией, то при помощи портала легко будет найти подходящий вариант на 5 - 10, а также на количество человек более 10. Так что не проблема пойти отдохнуть вместе с семьей, друзьями, попариться с веником, заказать профессиональное парение, массаж или любые другие процедуры.

В Санкт-Петербурге в большом количестве есть сауны с бассейном, где есть возможность и попариться, и поплавать в бассейне. Перемена температуры воды положительно сказывается на состоянии здоровья, в частности, улучшает тонус сосудов.

Если заказать несколько часов в такой сауне, то удастся подольше поплавать. В итоге не придется записываться в бассейн, ведь сауну можно посещать с любой регулярностью. Для лета подойдут сауны с летней верандой, где появляется отличный шанс наконец-то вволю посидеть на свежем воздухе и пообщаться на любые темы, ведь обычно для этого всегда не достает времени.

В разделе "сервис" портала легко выбрать варианты мест для помывки и отдыха с дополнительными возможностями. К примеру, здесь представлены сауны с бильярдом, караоке, мангалом. Любители кальяна также могут найти подходящий вариант для себя. Так что всем найдется подходящее место для принятия гигиенических процедур, а заодно и хорошего отдыха. А если понравится, будет возможность возвращаться в полюбившееся заведение снова и снова. Главное, чтобы там нравилось и было интересно проводить время. Кстати, в Санкт-Петербурге есть в том числе довольно недорогие сауны с хорошим набором услуг.

При выборе подходящей бани можно посмотреть отдельно каждый вариант, открыть фото и прочесть подробное описание. Если все подходит, останется записать адрес и посмотреть местоположение на карте. Если у заведения свой сайт, то легко зайти на него и посмотреть более подробную информацию. Позвонив по телефону бани, любой желающий уточнит для себя все интересующие сведения.

На сайте "Дай жару" в отдельной колонке представлена информация обо всех проходящих в саунах акциях. К примеру, это может быть скидка на ранее посещение в те или иные дни, или подарочный час. Такие акции дадут возможность дополнительной экономии.

В разделе "услуги" можно выбрать подходящий подраздел, например, "аквааэробика". Это позволит выбрать заведения с аквааэробикой. Это могут быть также сауны с мангалом, где можно заодно и вкусно покушать, либо с массажем, с наличием тренажерных залов (в таком случае можно и потренироваться, и после этого расслабиться в парной).

В разделе сайте "аква зона" представлены бани, а также с водопадом, джакузи, бассейном, купелью. Можно выбрать из них наиболее подходящий вариант, например, ближайший к дому, или с самым красивым интерьером.

На портале "Дай Жару" в разделе сервис находится информация о банях с ароматами в парной, с каминной, с гостиницей, с гостевым домом, где можно остановиться на ночь после принятия процедур.

Раздел "игры" портала содержит информацию о саунах с различными играми, к примеру, аэрохоккеем, нардами, настольным теннисом или футболом. Здесь также представлена информация обо всех заведениях с караоке для любителей песен.

При желании на портале любой посетитель также сможет посмотреть спа услуги и коттеджи на сутки. Заказ спа-услуг позволит максимально расслабиться и восстановить душевное равновесие и работоспособность.